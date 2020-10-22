"У них нет дома, им очень холодно": в Ростове-на-Дону 15 щенят выкинули на помойку

Щенкам около двух месяцев. Фото: соц. сети. Автор: Галина.

"Человеческая жестокость не знает границ" - начинает свой рассказал ростовчанка Галина. Два дня назад она прогуливалась по роще вблизи своего дома на проспекте Шолохова и около мусорных жбанов обнаружила истощенных щенков. Рядом она увидели еще несколько - всего 15 штук. Неравнодушная женщина была шокирована: "Как можно было выбросить сразу столько малышей?"

Рядом с рощей располагается частный сектор. Там у многих есть большие собаки. Видимо, щенков принесли именно от туда. Женщина, скрепя сердцем, стала подкармливать бездомных животных. По ее словам, им около двух месяцев, однако долго на улице они не проживут. Щенки умирают буквально каждый день.

- Одного сбила машина, другого загрызли, третьего убили сатанисты, обитающие в этой роще. Они проводят какие-то ритуалы. Люди часто находят здесь искалеченных животных, - рассказывает Галина.

Сейчас их осталось всего 11, но холода и отсутствие нормальной еды делают свое дело. Уже скоро придет зима и малыши на открытом воздухе не смогут протянуть и часа. Неравнодушная ростовчанка просит помощи, ищет любого, кто смог бы пристроить бездомышей в добрый руки.

- Это обычные дворняжки. Когда подрастут, будут средних размеров. Нельзя оставлять их на улице, - говорит Галина.

Женщина просит помощи. Она может помочь в лечении или обработке животных. Требуются люди, которые могут взять их на передержку.

АЛЛО!

Если вы готовы оказать щенкам любую посильную помощь, просьба звонить по телефону редакции "Комсомолки": 8 (863) 333 25 22.

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