Украинец с горой патронов пытался уехать из России

Патроны лежали в пакете на заднем сидении. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Житель Украины пытался уехать из России через таможенный пост, расположенный в Гуково. Местные пограничники решили внимательно осмотреть автомобиль мужчины. «Шевроле Ниву» отправили на досмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Патроны отправили на экспертизу. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В результате специалисты получили изображение, дающее основание полагать, что в машине есть не задекларированный должным образом товар, - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

При более детальном осмотре выяснилось, что опасения были не напрасны.На заднем сидении в салоне авто нашли пакет с 20-ью патронами. Их изъяли и направили в экспертно-криминалистическую лабораторию.