Зомби, вампиры и герои сказок ждут гостей в «Сочи Парке»

Фото: пресс-служба "Сочи Парка".

Ежегодный семейный праздник День рождения Бабы Яги пройдет с 23 октября по 8 ноября

Баба Яга приглашает взрослых и маленьких гостей всем вместе отметить свой день рождения в «Сочи Парке» 0+. В организации праздника ей будут помогать зомби, вампиры и прочие сказочные персонажи. Бояться не стоит – несмотря на мистическую атмосферу праздника, все герои очень дружелюбные. Атмосферу праздника подчеркнут тысячи настоящих тыкв и невероятные фотозоны. Так, вечером можно будет прогуляться по заброшенному кладбищу, а потом прокатиться на аттракционах в компании вампиров и зомби. Баба Яга расскажет самым маленьким посетителям волшебные сказки на ночь. Гвоздем вечерней программы станет масштабная огненная феерия.

Взрослые и маленькие посетители получат 10-процентную скидку на входной билет, если придут на день рождения лесной бабушки в тематических костюмах. Гости отеля-замка Богатырь 4* могут посещать «Сочи Парк» бесплатно.

Подробное расписание работы смотрите на официальном сайте «Сочи Парка».

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»