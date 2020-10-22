Стартовал конкурс рисунков «Моя любимая мама»

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Медиахолдинг «Комсомольская правда» дал старт конкурсу детского рисунка ко Дню матери. Предлагаем всем детям Ростова-на-Дону принять в нем участие и поздравить своих самых милых, нежных, добрых и любящих мам с этим прекрасным праздником.

Участниками конкурса могут быть дети от 4 до 10 лет. На конкурс принимаются рисунки, посвященные мамам (размер А4 или А3).

Все работы будут размещены на сайте KP.RU. Посетители сайта смогут оценить детское творчество и проголосовать за понравившиеся работы. Тройка победителей по результатам народного голосования получит приз зрительских симпатий. Партнеры конкурса также выберут своих победителей, которые получат ценные призы.

Подробности конкурса - https://www.kp.ru/media/806338/

Прислать заявку можно ЗДЕСЬ или на email natalya.klimenko@phkp.ru