«Такая крошка и столько бед»: ростовчанка спасает щенка, которому надо удалить глаз

Щенок нуждается в срочной операции. Фото: Ольга Мосиюк

В Ростовской области волонтеры бьются за жизнь крошки-щенка. Он оказался выброшенным на улицу. Но к этой беде добавилась еще одна. Как рассказала директор приюта для безнадзорных животных «Святобор» Ольга Мосиюк в соцсетях, у собаки — серьезная интоксикация из-за гельминтов.

- Более того, сейчас стоит вопрос об удалении глазика. Такая крошка и столько бед на нее свалилось, - добавляет Ольга. - Операция требуется срочно! Щенка уже отвезла к врачу.

Но, как часто это бывает, средств на помощь животному нет.

Женщина уже нашла ветеринара, который взялся помочь. Но, как часто это бывает, средств на помощь животному нет.

- Остановите землю! Нужна ваша помощь! В оплате операции и стационара, в оплате передержки, приобретении пеленок, корма, лекарств... Но это все - потом, лишь бы выжила! Помогите спасти, - умоляет женщина.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов» сообщала, что ростовчанин выбросил Хаски и двух ее щенков. А животное, тем временем, днями сидело у дороги в ожидании того, что хозяин за ней вернется.