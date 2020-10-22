Когда появится детский сад в Платовском, рассказали власти Ростова-на-Дону

Сейчас рабочие ведут земляные работы. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону приступили к строительству детского садика в Платовском районе города. По информации администрации донской столицы он будет рассчитан на 190 мест.

На данный момент рабочие ведут земляные работы, а также устанавливают сваи. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год. Он будет предназначен для детей разных возрастов: от 1,5 до 7 лет. Всего планируется, что в учреждении сделают восемь групп.

Кроме того, в здании оборудуют музыкальный, физкультурный и медицинский залы, а также бассейн и столярную мастерскую. На территории разместится 12 игровых площадок, сделают комплексное озеленение. Планируется высадиться десятки всевозможных деревьев, сотни кустарников и засеять газон, который раскинется на 3200 квадратных метров.

– Детский сад в районе Ростовского моря – один из трёх, к строительству которых мы приступили в этом году, в рамках национального проекта «Демография», – отмечает глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

– Это первое в микрорайоне «Платовский» дошкольное учреждение образования, которое полностью закроет существующую на сегодняшний день потребность нового жилого района в ясельных местах.

Скоро приступят к строительству фундамент. Фото: администрация Ростова-на-Дону

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