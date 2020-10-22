В Ростовской области грабители избили мужчину и отобрали у него телефон

Полиция уже задержала предполагаемых преступников. Фото: Тимур ХАНОВ

В Красносулинском районе Ростовской области две грабителей напали на мужчину. О происшествии сообщили в донском управлении МВД.

В полицию обратился местный житель. По его словам, на улице к нему подъехала машина. Из салона вышли двое — они подошли к мужчине и несколько раз его ударили. После этого злоумышленники забрали у него телефон, вернулись в авто и уехали.

Правоохранители уже нашли подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 40-летний жители.

— В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество изъяли и вернули законному владельцу, — говорится в сообщении.