Зараженных коронавирусом выявили в 21 городе и районе Ростовской области

За сутки - сотни зараженных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 21 городе и районе Ростовской области. Об этом сообщили в донском правительстве.

Почти половина заболевших зарегистрирована в Ростове-на-Дону — 144 человека. Еще одним лидером по суточному приросту заболевших стал Новошахтинск, где выявили 56 случаев. Больше десяти инфицированных нашли в трех городах: Новочеркасске — 19 случаев, Звереве — 16 и в Азове — 15.

Напомним, за сутки коронавирус подтвердился еще у 297 человек. Общее число заболевших за весь период пандемии достигло 27 840. По данным на 22 октября, выздоровели еще 393 пациента, скончались 14 зараженных.

КОНКРЕТНО*

Новые случаи зарегистрированы в таких городах и районах, как …

Белокалитвинский (10), Сальский (5) районы, Волгодонск (5), Батайск (4), Гуково (4), Шахты (3), Неклиновский (3), Азовский(2) районы, Таганрог (2), Красносулинский (2), Песчанокопский (2), Каменский (1), Мартыновский (1), Октябрьский (1), Тарасовский (1), Усть-Донецкий (1).