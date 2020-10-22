Объем тестирования на коронавирус хотят увеличить в Ростовской области

Показатель тестирования в Ростовской области - 209 на 100 тысяч населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области планируется увеличить количество ежедневных тестов на ковид. Такое поручение дал губернатор Василий Голубев на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

— В некоторых территориях люди жалуются на недостатки в организации проведения исследований. Надо наращивать количество ежедневных тестов на коронавирус в лабораториях региона, — прокомментировал Василий Голубев.

При этом главный санврач Евгений Ковалев сообщил, что в области превышен норматив тестирования. Так, норма — 150 исследований на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель составляет 209.