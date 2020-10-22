В Ростове полиция раскрыла преступление восьмилетней давности

В Ростове раскрыли преступление восьмилетней давности Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице раскрыли преступление восьмилетней давности.

Следствие выяснило, что в 2012 году ростовчанин договорился со своим 57-летним знакомым о покупке деталей для самолета СП-34. Но как только он отдал деньги за заказ приятель перестал выходить на связь. Через некоторое время с аналогичным заявлением в полицию пришел еще один местный житель.

Полиция пыталась разыскать злоумышленника, но попытки успехом не увенчались. Тогда его объявили в розыск. Восемь лет по разным регионам велись поиски. Но подозреваемый все это время надежно скрывался, используя различные методы конспирации.

Но на днях его все-таки удалось найти и задержать. Выяснилось, что мужчина одновременно получил деньги за детали для самолета сразу от нескольких покупателей. Таким образом у него в руках оказались 630 тысяч рублей.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове под суд пойдет директор местной фирмы за мошенничество со стройматериалами.

Нарушения вскрылись во время ограждения территории гребного канала.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!