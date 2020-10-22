Ростов-на-Дону посетила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Главный санитарный врач России прибыла в город с рабочим визитом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростов-на-Дону посетила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Главный санитарный врач прибыла в город 22 октября.

Анна Попова уже посетила ковидный госпиталь ростовской Горбольницы им. Семашко, где пообщалась с медиками. Кроме того, главному санврачу показали используемое оборудование. Также Анна Юрьевна побывала в областном клинико-диагностическом центре, центре гигиены и эпидемиологии, пообщалась с медиками и специалистами.

В тот же день прошла ее встреча и с главой региона. Известно, что на ней обсуждались вопросы системного подхода в борьбе с covid-19 в нашей области.

- Принятые на Дону ограничительные меры своевременные и правильные, - озвучила свое мнение специалист. - И они дают результат. Конечно, необходимо наращивать обороты по тестированию – это один из шагов, чтобы ситуацию стабилизировать и сохранить людям здоровье. Важно своевременно выявлять заболевших и проводить все необходимые мероприятия, чтобы заболевание не получило развития.

В свою очередь губернатор Василий Голубев отметил, что в донских лабораториях объемы тестирования будут только наращиваться, вопрос открытия дополнительных коек для лечения ковидных пациентов держится на постоянном контроле.

Накануне, 21 октября, в погрануправлении ФСБ пояснили, что в республиках наблюдается сложная ситуация с коронавирусом, а потому высок риск завоза инфекции. Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев ответил, что он не имеет на это законных оснований. В местах пересечения границы не проводится ни санитарный, ни эпидемиологический контроль.

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