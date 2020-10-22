Ростовские лучники стали победителями в Кубке России

Ростовские лучники стали победителями. Фото: администрация Ростова
Ростовские лучники получили три золотых медали в Кубке России. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На днях состоялись соревнования по 3D стрельбе из лука. Они прошли в Крыму. Ростовскую область в этом виде спорта представили семь спортсменов, которые получили шесть наград.
- Ростовчане завоевали три золотые медали. Победителями стали Алексей Борисов, Екатерина Чернова и Нелли Резник, - говорится в сообщении.
На втором месте оказался Владимир Приходько, а третью строчку занял Артур Григорян и Екатерина Чернова.
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