Ростовские лучники стали победителями в Кубке России

Ростовские лучники стали победителями. Фото: администрация Ростова

Ростовские лучники получили три золотых медали в Кубке России. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На днях состоялись соревнования по 3D стрельбе из лука. Они прошли в Крыму. Ростовскую область в этом виде спорта представили семь спортсменов, которые получили шесть наград.

- Ростовчане завоевали три золотые медали. Победителями стали Алексей Борисов, Екатерина Чернова и Нелли Резник, - говорится в сообщении.

На втором месте оказался Владимир Приходько, а третью строчку занял Артур Григорян и Екатерина Чернова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские спортсмены взяли медали на Чемпионате России.

Там собралось 400 человек со всей страны.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!