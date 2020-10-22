Новый ковидный госпиталь появится на базе БСМП-2

В Ростове откроется новый ковидный госпиталь. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице появится еще один ковидный госпиталь.

На базе БСМП-2 будут развернуты 30 коек. Работу госпиталь начнет с 24 октября. Об этом сообщил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Наряду с ростом заболевших COVID-19, увеличивается и число случаев внебольничнои пневмонии, которые требуют лечения и госпитализации. Поэтому нами было принято решение о наращивании коечного фонда, - рассказал глава администрации.

В настоящее время уже подходят к концу работы по монтажу санитарных шлюзов и кислородных точек. С целью дифференциальнои диагностики больным будет проводиться компьютерная томография легких. Также все оборудовано для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и разобщения потоков пациентов. Для больных с подозрением на COVID-19 будет использоваться отдельныи вход в учреждение.

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Он находится на базе областной клинической больницы.

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