В Батайске водитель КаМАЗа насмерть раздавил помощника

В Ростовской области грузовик раздавил пешехода Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области грузовик задавил пешехода.

Инцидент произошел в городе Батайске, в четверг, 22 октября, около половины третьего дня. По предварительным данным, на Самарском шоссе в районе дома №8 пешеход вызвался помочь 38-летнему водителю КаМАЗа выехать со стоянки. Но за благородный поступок и пострадал - был раздавлен насмерть задним колесом грузовика. Пострадавший от полученных травм скончался моментально на месте происшествия.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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