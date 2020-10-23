На Дону программа капитального ремонта текущего года подходит к завершению

Фото: НКО «Фонд капитального ремонта»

На Дону программа капитального ремонта многоквартирных домов 2020 года приближается к завершению. В нее вошло 1240 многоквартирных дома, в 800 из которых работы по капитальному ремонту завершены.

Директор НКО "Фонд капитального ремонта" Владислав Крюков отметил, несмотря на определенные сложности нынешнего года, все поставленные задачи будут выполнены, работы на объектах будет закончены в ближайшее время.

В первую очередь внимание уделяется объектам, где проходит замена систем теплоснабжения. И этот год не стал исключением – к началу отопительного сезона основные работы на всех объектах завершены, установлены энергоэффективные погодозависимые рамки управления. Вся новая техника прошла этап пуско-наладки и сдана теплосетям, что подтверждено актами приемки. Другими словами – все готово к эксплуатации. Всего в этом году заменили системы теплоснабжения в 201 многоквартирном доме. Во многие дома с новым оборудование уже запустили тепло.

Сейчас идет активная подготовка к реализации программы капремонта на будущий, 2021 год. Собственники домов, в которых планируется капремонт, проводят общие собрания жильцов дома, на которых принимают решение либо о проведении работ, либо о переносе на более поздний срок. Протоколы собраний должны быть предоставлены в Фонд капитального ремонта до первого декабря этого года.