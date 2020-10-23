Почти три недели поисковики не могут найти отправившегося в Ростов краснодарца

В Ростове ищут пропавшего краснодарца Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже 18 дней разыскивают пропавшего жителя Краснодарского края, который мог направиться в Ростов.

56-летний Владимир Евгеньевич Доценко 5 октября ушел из дома в поселке Кубань Гулькевичского района и мог отправиться в близлежащий Ростов-на-Дону. На связь с родственниками мужчина не выходит, и отчаявшись, они обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг". А те в свою очередь попросили помощи у ростовских коллег.

По словам родных, рост мужчины около 172 сантиметров, он среднего телосложения и имеет усы, седые волосы с залысинами и карие глаза. В чем был одет на момент исчезновения, неизвестно.

- Требуется помощь добровольцев. Помогите найти человека! Может находиться в вашем городе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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Пропавший может находиться в любом районе.

АЛЛО!

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