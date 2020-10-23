Мелочный воришка: в Ростовской области домушник вынес из чужого жилья кружку и лампу

Мужчина проник в дом, вскрыв замок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Константиновском районе, в станице Богоявленовской, 68-летняя пенсионерка стала жертвой вора. Пока ее не было дома, местный житель, проживающей по соседству, взломал замок, проник в помещение и унес все, что ему приглянулось.

Отметим, в станичном доме пенсионерки ценностей не оказалось. Поэтому воришке пришлось довольствоваться малым. А именно, - керамической кружкой,цена которой — 145 рублей, сахарницей стоимостью 100 рублей, фужером по такой же цене и навесной светильник.

Общая сумма ущерба составила чуть больше тысячи рублей.

Видимо, воришка плохо замел следы, потому что полицейские, к которым обратилась женщина за помощью, сразу же его вычислили.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Если суд признает вину, подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.