Почти полтора миллиона рублей украл знакомый у донского пенсионера

Полицейские разыскивают подозреваемого в краже

Житель поселка Овощной Азовского района поплатился за свою гостеприимность. 71-летний пенсионер часто принимал гостей. К нему приходили и друзья, и родственники.

Помимо гостеприимства у пенсионера была еще одна отличительная черта — бережливость. Ему удалось насобирать один миллион 400 тысяч рублей. Банкам мужчине не доверял, поэтому хранил капитал дома.

А на днях пенсионер обнаружил, что накопления пропали.

Он написал заявление в полицию.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов» источник в правоохранительных органах региона, у следствия есть все основания полагать, что это сделал человек, который навещал потерпевшего. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемого.

Ранее «Комсомольско правда-Ростов» сообщала, что у пенсионерки из Ростовской области вор украл кружку, фужер и лампу. Мужчину задержала полиция. Он находится под подпиской о невыезде.

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За этот проступок он поплатился тем, что стал фигурантом уголовного дела

В Константиновском районе, в станице Богоявленовской, 68-летняя пенсионерка стала жертвой вора. Пока ее не было дома, местный житель, проживающей по соседству, взломал замок, проник в помещение и унес все, что ему приглянулось.