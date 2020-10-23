Заболевших коронавирусом выявили в 32 городах и районах Ростовской области

За сутки инфекцию подхватили еще 299 человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 городах и районах Ростовской области. Данные публикует донское правительство.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 113 пациентов. Высокий прирост зараженных зарегистрирован в Неклиновском районе — 29 человек, Новошахтинск — 21. Больше десяти новых случаев выявили в пяти территориях. В Гуково заразились 16 жителей, в Аксайском и Семикаракорском районах — по 14, в Таганроге — 13 и в Азовском районе — 12.

Напомним, за сутки в Ростовской области заболели 299 человек. Число зараженных с начала пандемии достигло 28 139. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09, это выше нормы.

КОНКРЕТНО*

Новые случаи зарегистрированы в таких городах и районах, как …

Мясниковский район (9), Азов (6), Матвеево-Курганский (5), Сальский (5), Тацинский (4) районы, Волгодонский район(4), Новочеркасск (4), Шахты (4), Батайск (3) Октябрьский (3), Белокалитвинский (2), Каменский (2), Мартыновский (2), Миллеровский (2), Милютинский (2), Шолоховский (2), Зимовниковский (1), Кашарский (1), Красносулинский (1), Песчанокопский (1), Тарасовский (1), Целинский (1) районы, Зверево (1), Каменск-Шахтинск (1).

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