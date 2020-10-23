В РПЛ рассказали, как пройдет матч ФК "Ростов" - ФК "Спартак"

Власти Москвы вынесли решение о том, как пройдет матч. Фото: ФК "Ростов"

Стало известно, что матч 13-го тура чемпионата России по футболу РПЛ между ФК "Ростов" и ФК "Спартак" пройдет без зрителей. Об этом сообщили на сайте московского клуба, ссылаясь на официальные ведомства.

По данным руководства команды, они направили запрос в управление столичного Роспотребнадзора, чтобы согласовать количество зрителей, которые могут присутствовать на игре. Встреча должна пройти 31 октября на стадионе "Открытие Арена".

- В клуб поступило предписание, согласно которому в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Москве игра должна пройти без зрителей, - пишет пресс-служба столичного клуба.

Таким образом, власти не допустят на стадион болельщиков.

Между тем, ближайшая игра "Ростова" намечена уже на это воскресенье, 25 октября. Донской клуб у себя дома встретится с московским "Химки". На игре могут присутствовать только 30 процентов от общего числа зрителей.

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