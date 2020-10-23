Звоните в прямой эфир 23 октября в 17:03 по телефону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовстат: на 1 октября 2020 года в Ростовской области зарегистрировано 115,8 тысяч граждан не имеющих официального трудоустройства. Обсудим ситуацию 23 октября в прямом эфире радио «Комсомольская правда» с заместителем начальника Управления государственной службы занятости населения по региону Натальей Поваляевой.

115 тысяч 800 официальных безработных — цифра немалая. Для сравнения, это почти в шесть с половиной раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как следует из данных статистики уровень безработицы в регионе на начало четвертого квартала 2020 года составляет 5,5%.

Попробуем разобраться в том, какую работу может сегодня предложить служба занятости, всем ли хватит пособий по безработице? каким профессиям можно обучиться заново и много ли желающих? А также как быть в такой непростой ситуации предпенсионерам? На ваши вопросы ответит заместитель начальника Управления государственной службы занятости населения Ростовской области Наталья Поваляева.

Звоните в прямой эфир 23 октября в 17:03 по телефону 333-25-22 или пишите на номер WhatsApp: 8-909-409-00-00