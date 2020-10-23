В Ростове обсудили перспективы внедрения раздельного сбора

Фото: ГК «Чистый город»

Вопросы развития реформы в регионе, в том числе этапы и проблемы внедрения раздельного сбора отходов на всей территории Ростовской области, обсудили регоператор и депутаты накануне, 22 октября, в рамках «Открытой трибуны» при Законодательном Собрании.

Напомним, с 1 октября пилотный проект по раздельному сбору ТКО начал действовать в семи донских городах. Для жителей Ростова, Таганрога, Батайска, Азова, Новочеркасска, Новошахтинска и Шахт определили контейнерные площадки, на которых запускают раздельный сбор с делением отходов на два типа - органические и неорганические.

В донской столице таких контейнерных площадок определено более 200. Для них уже промаркировано свыше 370 контейнеров.

Как отмечает регоператор ГК «Чистый город», «тест-драйв» новой системы позволит определить насколько активно и качественно жители готовы разделять отходы. Однако, для распространения этой практики по всей территории региона требуется решение существующих на данном этапе проблем.

- Одна из них — это несоответствие контейнерных площадок нормам СанПиНа, - комментирует генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина. - Таких площадок - без ограждения и твёрдого покрытия - в регионе остаётся большое количество. В этом вопросе важна активность органов местного самоуправления, так как обязанность по созданию площадок лежит на них. И стоит отметить, работа в этом направление уже начата.

Полномасштабное внедрение раздельного сбора целесообразно после запуска межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, строительство которых в регионе уже ведётся.

Первый МЭОК в Волгодонске введут в эксплуатацию уже в этом году. Ускоренными темпами строится Мясниковский МЭОК. Он будет обслуживать донскую столицу и Мясниковский район. Весь МЭОК включает совокупность нескольких объектов - полигон, мусоросортировочный комплекс, площадку биокомпостирования, площадку для утилизации крупногабаритных отходов - и будет возводиться поэтапно до конца 2022 год.