Пропавшего подростка ищут в Ростове-на-Дону

О местоположении юноши почти две недели ничего неизвестно. Фото: "Лиза Алерт-Юг".

В Ростове-на-Дону разыскивают 17-летнего Эдуарда Маркина. Подросток пропал 10 октября, сообщает «Лиза Алерт-Юг».

Почти две недели парень не возвращается домой. Близкие не знают, где он может находиться. К поиску пропавшего подключились волонтеры.

Рост Эдуард— 170 сантиметров. У него среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза.

Если вам что-либо известно о местоположении Эдуарда Маркина, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.