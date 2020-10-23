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Общество

Продавца, неправильно надевшего маску, оштрафовали на 50 тысяч рублей в Ростове

Ее признали виновной в нарушении санитарных правил
Михаил СТРИЖЕВ
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Ее признали виновной в нарушении санитарных правил.

Ее признали виновной в нарушении санитарных правил.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону предпринимательницу оштрафовали за нарушение санитарных правил. Об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре.

В конце июля женщина торговала в овощном павильоне на улице Металлургической. Она работала без перчаток, а маску надела неправильно. Выяснилось, что у нее нет медицинской книжки.

В отношении предпринимательницы возбудили административное дело. Материалы направили с Первомайский районный суд.

— Индивидуального предпринимателя признали виновным. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении.