Продавца, неправильно надевшего маску, оштрафовали на 50 тысяч рублей в Ростове

Ее признали виновной в нарушении санитарных правил.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове-на-Дону предпринимательницу оштрафовали за нарушение санитарных правил. Об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре.
В конце июля женщина торговала в овощном павильоне на улице Металлургической. Она работала без перчаток, а маску надела неправильно. Выяснилось, что у нее нет медицинской книжки.
В отношении предпринимательницы возбудили административное дело. Материалы направили с Первомайский районный суд.
— Индивидуального предпринимателя признали виновным. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении.