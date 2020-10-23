В Ростовской области задержали жадного таксиста, обокравшего пассажира

Полицейские быстро вычислили воришку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Шахт поневоле заплатила слишком дорогую цену за поездку в такси. Выйдя из машины, она заметила пропажу кошелька с деньгами. Ущерб составил 50 тысяч.

Женщина тут же спросила водителя, не находил ли он кошелек. Но мужчина ответил отрицательно. Тогда шахтинка пошла в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 35-летнего подозреваемого. Им оказался водитель такси. Он рассказал, что после поездки увидел кошелек и забрал его. Мужчина потратил 50 тысяч рублей на личные нужды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении подозреваемого следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Если суд признает вину, таксисту может грозить до восьми лет тюрьмы.