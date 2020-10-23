Дончанка посадила сына на цепь

Прокуратура утвердила обвинительно заключение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области огласили приговор 36-летней женщине. Она рано родила, - в 20 лет. Но настоящей матерью, видимо, так и не стала.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, между женщиной и 20-летним сыном часто вспыхивали конфликты. После одной из таких ссор женщина пошла на странные меры.

Она посадила сына на цепь, приковав ногу к полу. Почти сутки парень провел так. Когда эта информация дошла до правоохранителей, в отношении женщины завели дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанного с его похищением».

- В судебном заседании женщина признала вину в полном объеме. Суд приговорил ее к 10 месяцам ограничения свободы, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.