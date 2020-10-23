Более тысячи ростовчан смогут заниматься в обновленной школе искусств Артамонова

В Ростове обновили школу искусств имени Артамонова. Фото: администрация Ростова

В донской столице подходит к концу капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)».

Сейчас идет устройство внутренних и наружных инженерных систем и выполняется благоустройство территории. Полностью работы планируется завершить уже в ноябре. Здание будет включать в себя учебную, общешкольную и административно-хозяйственную части.

В учебной части будут четыре зоны - музыкальные отделения (инструментальные классы, эстрадно-джазовое отделение, вокал и отделение хорового пения), театральное отделение, хореографическое отделение, отделение изобразительного искусства. А в общешкольную войдет довольно вместительный актовый зал с подиумом, репетиционный зал, библиотека, студия звукозаписи, помещение для работы со специализированными материалами (фоно-видеотека, видеокласс) и другие.

– После капитального ремонта Школа искусств станет одним из крупных учреждений дополнительного образования донской столицы, где смогут обучаться изобразительному искусству, музыке, театральному ремеслу более тысячи юных жителей не только Ленинского, но и других районов города, – отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

А также в школе будут музыкальные инструменты и самое современное оборудование, которые помогут творчески развивать ребят на высоком уровне и проводить концерты и различные культурно-массовые мероприятия.

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В администрации города заверили обеспокоенных родителей, что прежнее число обучающихся будет сохранено, но условия для учеников станут комфортными.

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