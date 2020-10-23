В Ростовской области неделю разыскивают пожилого мужчину

В Ростове разыскивают исчезнувшего пенсионера Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области в течение недели разыскивают пропавшего пенсионера.

83-летний Василий Васильевич Крестильников вышел из дома в городе Новошахтинске 16 октября и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост пропавшего около 165-170 сантиметров, он худощавого телосложения и имеет седые короткие волосы. Во что был одет на момент исчезновения неизвестно.

- Помогите найти человека. Мужчина может быть дезориентирован. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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О местоположении юноши почти две недели ничего неизвестно.

АЛЛО!

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