В сексуальных домогательствах ко "взрослым мальчикам" оказалась виновата Мария Лиман

Фото Марии Лиман удалили за сексуальные домогательства. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

Ростовчанка Мария Лиман была шокирована удалением администрацией Инстаграма одной из ее фотографий.

Совсем недавно девушка опубликовала в своем профиле снимок, где она сидит на деревянной поверхности абсолютно обнаженная. Стоит отметить, что на страничке Маши снимков эротического характера довольно много и почему создателей соцсети смутила именно эта фотография неизвестно. Кроме того, была удалена и история, на которой Мария предстала обнаженной.

Девушка после удаления получила следующее обоснование: "Контент удален за следующее нарушение: сексуальные домогательства в отношении взрослых". Красотка была шокирована таким объяснением, и поинтересовалась, что думают подписчики по этому поводу.

- Наступает ночь, мирные жители засыпают. И тут выходит Мария и сексуально домогается до ВЗРОСЛЫХ мальчиков. Жаль Инстаграм борется с ночнои мафиеи . P.S. Никого не смутило, что Инстаграм мне не разрешает ко взрослым приставать? - поиронизировала о случившемся сама Маша.

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На девушке не было ничего, кроме кружевного мини-фартучка.

АЛЛО!

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