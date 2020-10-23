Ростовские дороги убили 19 человек

В Ростове дороги погубили жизни 19 человек Фото: "КП" Архив

В донской столице из-за неудовлетворительного состояния дорог за прошедший период 2020 года произошло 177 аварий, в которых погибли 19 человек. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В списках пострадавших числятся 190. Наибольшее число ДТП произошли из-за отсутствия разметки, дорожных знаков, освещения и пешеходных ограждений. Проверка состояния асфальтового покрытия ведется в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется территориям рядом с детскими садами и школами.

- Полицейские проверяют наличие выбоин, ям и других неровностей, способствующих потери водителем контроля над управлением. Также они обследуют тротуары, пешеходные дорожки, - говорится в сообщении.

Если выявляются какие-либо нарушения, то составляются акты. За 2020 год было зафиксировано уже более 5,7 тысячи недостатков.

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