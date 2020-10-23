Пятеро человек получили увечья в аварии под Ростовом

На мечте ДТП работают полицейские. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Полиция выясняет детали серьезного ДТП, которое произошло вечером, 23 октября. На трассе «Ростов-Азов» столкнулись два авто.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, водитель «Рено» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

После чего «Рено» врезался в «Шевроле».

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Шевроле", а также водитель и 2 пассажира "Рено",- прокомментировали в ведомстве.

Всех пятерых пострадавших отправили в больницу. Проводится проверка.