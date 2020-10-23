Водитель «Инфинити» устроил аварию на Нагибина и скрылся с места ДТП

Иномарка протаранила автобус в центре города. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону вечером, 23 октября, на проспекте Нагибина произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Инфинити», по предварительным данным, двигаясь по полосе общественного транспорта , не выдержал безопасную дистанцию. В результате автомобиль врезался в пассажирский автобус марки «Нефаз», следовавшего по маршруту 78.

В салоне находились 30 человек.

- В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля инфинити , он был доставлен в больницу,- отметили в ведомстве.

Водитель легкового автомобиля с места ДТП скрылся. Проводится проверка.