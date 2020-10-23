В Ростовской области почти месяц ищут худую зеленоглазую дончанку

В Ростовской области ищут пропавшую девушку Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донском регионе уже почти месяц разыскивают пропавшую дончанку.

19-летняя Олеся Алексеевна Бурычева ушла из дома в хуторе Савдя Заветинского района еще 25 сентября. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным, на связь она тоже не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост пропавшей около 160 сантиметров, она худощавого телосложения и имеет русые волосы до плеч и зеленые глаза. На момент исчезновения была одета в красную рубашку и зеленую юбку.

- Помогите найти человека. Может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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