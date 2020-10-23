За сутки из автобусов высадили 56 нарушителей масочного режима

В Ростове из транспорта высадили 56 нарушителей масочного режима Фото: "КП" Архив

В донской столице за сутки в автобусах обнаружили 56 нарушителей масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Изо дня в день мониторинговые группы проводят проверки по соблюдению «масочного» режима в общественном транспорте. Рейды проводятся там, где идет наибольший поток транспорта.

По итогу проверки приостановили работу 164 автобусов и высадили 56 нарушителей масочного режима. 35 административных протоколов были составлены по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В числе нарушителей были 28 пассажиров, четыре водителя, два должностных лица. Всем им теперь грозит штраф до 30 тысяч рублей. Также в числе не носивших маски людей оказалось и одно юридическое лицо - для него предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростовской области новости на 23 октября: очередной рекорд по числу умерших.

Коронавирус в Ростовской области новости на 23 октября: всего от заражения скончались уже 719 человек.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!