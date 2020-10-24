На Левом берегу Дона произошел крупный ландшафтный пожар

В донской столице спасатели ликвидировали ландшафтный пожар на левом берегу Дона. Его площадь составила 600 квадратных метров.

Сухая растительность вспыхнула около семи часов вечера на улице Чемордачка.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, с пожаром боролись 27 спасателей и семь единиц техники. Три часа понадобилось специалистам, чтобы справиться с огнем.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что В Ростовской области огнеборцы полностью ликвидировали масштабный пожар, который изначально охватывал собой четыре района - Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский и Тарасовский.