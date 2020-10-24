В Ростовской области пассажирский автобус попал в аварию: есть погибшие

Страшная авария произошла в ночь с 23 на 24 октября. Фото: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области, на автодороге "Самбек-Матвеев-Курган" произошла серьезная авария. В два часа ночи, 24 октября, водитель «ВИС», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения.

В результате автомобиль на скорости влетел в пассажирский автобус. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, 24-летний водитель и 26-летний пассажир «ВИС» скончались на месте происшествия.

- Пострадали и были госпитализированы водитель и два пассажира автобуса, - мужчина и женщина. Проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в донской столице, на Нагибина, водитель «Инфинити» выехал на полосу, предназначенную для общественного транспорта, и врезался в городской пассажирский автобус. В результате травмы получил пассажир иномарки. Сам же водитель «Инфинити» скрылся с места происшествия.

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Очевидцы говорят, что иномарка ехала по полосе общественного транспорта

В Ростове-на-Дону вечером, 23 октября, на проспекте Нагибина произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Инфинити», по предварительным данным, двигаясь по полосе общественного транспорта , не выдержал безопасную дистанцию. В результате автомобиль врезался в пассажирский автобус марки «Нефаз», следовавшего по маршруту 78.