Резкое ухудшение погоды обещают на Дону

На Дону резко испортится погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госавтоинспекция Ростовской области предупредила об ухудшении метеорологических условий. Так, вечером на территории региона синоптики обещают туман.

- Обращаем внимание водителей, что в таких метеорологических условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать. При приближении к пешеходным переходам водителям необходимо повышать свою бдительность и помнить, что на дороге могут появиться люди, а тормозной путь на влажном от тумана дорожном покрытии увеличивается в несколько раз, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также водителям следует не забывать о ближнем свете и противотуманках.

Обязательным условием движения при такой погоде является использование ближнего света фар автомобиля и противотуманок.

Пешеходам тоже стоит быть более внимательными.

По возможности, лучше воздержаться от поездок на машине.