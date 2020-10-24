Татьяну Котову признали одной из самых сексуальных женщин страны

Татьяна Котова признана одной из самых красивых женщин России. Фото: Официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Модель, обладательница титула «Мисс Россия-2006», певица и просто красивая женщина Татьяна Котова вошла в топ-10 самых сексуальных женщин России.

Этот рейтинг по итогам читательского голосования составил журнал «Максим». За Таню отдали свои голоса больше 4000 тысяч человек. Таким образом, она заняла восьмую позицию.

Опередили красавицу следующие участницы голосования: Вера Брежнева, Яна Кошкина, Мария Горбань, Наталья Рудова, Елена Темникова и Любовь Новикова-Аксенова.

В тройке лидеров - певицы Анна Плетнева, Ольга Серябкина и Настя Каменских.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Татьяна Котова считает всех женщин ценностью.

- Моя дорогая, ты должна знать, что ты - ценность. Нет ничего на этой планете, что могло бы приуменьшить твое божественное величие или твою человеческую природу. Оба твои начала соединяются в тебе, и обе эти части сливаются в единую прекрасную суть. Осознай это, - написала блондинка в своем блоге в «Инстаграм».

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А еще порассуждала о божественной природе

Татьяна Котова, как выяснилось, не только певица, модель и обладательница титула «Мисс Россия — 2006», но еще немного философ. Именно такие выводы приходят в голову при прочтении ее очередного поста в «Инстаграм». Так, Татьяна решила поговорить о ценности женщины (подробнее).