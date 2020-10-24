В Ростовской области коронавирус за сутки убил 15 человек

Дончане продолжают хоронить близких, чьи жизни унес ковид Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день правительство региона озвучивают последнюю статистику по ковиду. И каждый раз она не утешительна. Так, по состоянию на 24 октября, от коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Это восемь женщин. Их возраст от 54 лет до 71 года, и семь мужчин возрастом от 48 до 84 лет. За сутки заболели 301 человек.

Всего в регионе ковидом болеют 2188 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 173 человека.

А за весь период от коронавируса скончались 734 человека.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что, по официальным данным, ковидные больницы Дона заполнены на72 процента. И это – с учетом резервных коек. Свободных же коек осталось лишь 800.

А недавно в Ростове на базе областной клинической больницы был открыт еще один ковидный госпиталь.

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А В ЭТО ВРЕМЯ:

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Неутешительная ситуация происходит на Дону с коронавирусом. С каждым днем в Ростове и в области больных опасным вирусом становится все больше и больше.

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