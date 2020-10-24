В Ростовской области велосипедист отказался от больницы после того, как его сбил грузовик

На месте аварии работала полиция. Фото: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

В субботу утром, 24 октября, в донском регионе произошла авария с участием велосипедиста и большегруза. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, в хуторе Ленинаван Мясниковского района на улице Мира водитель «КамАза», по предварительным данным, не заметил мужчину на велосипеде.

- Оба двигались в попутном направлении, - уточнили в ведомстве. - В результате велосипедист был сбит.

Мужчина получил травмы, и его отвезли в больницу. А там он заявил врачам, что лечиться не собирается, и отказался от госпитализации.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в регионе произошла авария с участием автобуса и автомобиля. Двое человек погибли, несколько пострадали.

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В Ростовской области, на автодороге "Самбек-Матвеев-Курган" произошла серьезная авария. В два часа ночи, 24 октября, водитель «ВИС», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Водитель «Инфинити» устроил аварию на Нагибина и скрылся с места ДТП

Очевидцы говорят, что иномарка ехала по полосе общественного транспорта

В Ростове-на-Дону вечером, 23 октября, на проспекте Нагибина произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Инфинити», по предварительным данным, двигаясь по полосе общественного транспорта , не выдержал безопасную дистанцию.