В борьбу за золотой слиток вступит электромонтажник из Ростова-на-Дону

Олег Родичев мечтает о приключениях. Фото предоставлено телеканалом ТНТ

Житель донской столицы, блогер-электромонтажник, вступит в борьбу за золотой слиток. Именно такой приз обещают участником популярного телешоу "Золото Геленджика", съемки которого проходят на Кубани.

Один из участников проекта - монтажник из Ростова, в свободное время ведет микроблог о своей профессии и играет в музыкальной группе.

Кстати, если Олегу Родичеву удастся победить, то его ждет слиток весом в один килограмм! Но отправился мужчина на испытания не ради денег.

- Это была моя детская мечта, всегда хотел попасть в какой-нибудь приключенческий телепроект. Интересовало, как все это происходит, как снимают шоу, - поделился Олег

Отметим, задания и борьба за драгметалл показались ростовчанину совсем не простыми. Уже скоро станет ясно, удастся ли привезти победу и золото домой.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что жительница донской столицы нашла в городе тайник с золотом. Клад с "золотом" был спрятан на Театральной площади в кустах.

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Клад с "золотом" был спрятан на Театральной площади

Ростовчанка Людмила Помникова не поверила своим глазам, когда нашла тайник с "золотом" в самом сердце города - на главной площади Театральной. Чтобы усилить поиски, она взяла в помощники своего мужа. В итоге теперь их семья стала богаче на пять граммов драгметалла.