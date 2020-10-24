Ласковый октябрь: какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону

Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону Фото: Игорь ЛИФАНОВ

Последние дни второго осеннего месяца порадуют жителей донской столицы теплом и, преимущественно, солнышком. Завтра, 25 октября, до конца дня будет пасмурно, а вечером – облачно с прояснениями.

Утром в Ростове будет 17 градусов тепла, днем +19, вечером +16. Без осадков.

В понедельник, 26 октября, утром и днем пасмурно, вечером солнечно. Температура воздуха утром +14, днем +16, вечером +14. Без осадков.

Во вторник, 27 октября, в Ростове пасмурно с прояснениями. Дождя не обещают. Утром термометр покажет 14 градусов, днем +16, вечером 13. Без осадков.

В среду, 28 октября, солнечно. Утром 9 градусов, днем 15,вечером 12.

В четверг, 29 октября, малооблачно. Уром +10 градусов, днем 17, вечером 14.

В пятницу, 30 октября, пасмурно, ночью – небольшой дождь. Утром столбик термометра покажет 12 градусов, днем 16, вечером 14.

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