В Азовском море горит танкер: на борту осталась часть экипажа

В Азовском море терпит крушение нефтеналивной танкер
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
24 октября, около семи часов вечера, в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» произошел пожар.
Судно следовало из порта "Кавказ" в порт Ростов-на-Дону, по предварительной информации танкер пустой.
На борту было 13 человек экипажа. На данный момент шестерых удалось спасти, еще четверо моряков находятся на танкере, трое - за бортом.
- К месту направлены 3 спасательных судна. На месте находится проходящее мимо судно «Братск», - рассказали в пресс-службе МЧС Краснодарского края.
Ситуация с танкером на особом контроле у областного МЧС.