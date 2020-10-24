В Азовском море горит танкер: на борту осталась часть экипажа

В Азовском море терпит крушение нефтеналивной танкер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 октября, около семи часов вечера, в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» произошел пожар.

Судно следовало из порта "Кавказ" в порт Ростов-на-Дону, по предварительной информации танкер пустой.

На борту было 13 человек экипажа. На данный момент шестерых удалось спасти, еще четверо моряков находятся на танкере, трое - за бортом.

- К месту направлены 3 спасательных судна. На месте находится проходящее мимо судно «Братск», - рассказали в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

Ситуация с танкером на особом контроле у областного МЧС.