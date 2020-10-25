Как надолго зарядили дожди в Ростове-на-Дону: погода снова преподнесет сюрпризы жителям

Зонт осенью лучше всегда иметь при себе. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Неожиданный дождь в воскресенье, 25 октября, спутал карты многим жителям Ростова-на-Дону. Так, с ночи в донской столице практически не прекращаются осадки.

Как сообщают синоптики, сохраняется и вероятность тумана на дорогах, в связи с чем водителям нужно быть особенно осторожными. При этом ветер в этот день поднимется до девяти метров в секунду, а столбики уличных термометров будут держаться на отметке от плюс 16 до 19 градусов тепла.

Правда, уже к вечеру ожидается похолодание - до минус 13 градусов. Если верить метеорологам, то обильные осадки, которые рано утром ростовчане наблюдали за окном, продлятся не очень долго. В первой половине дня - после девяти часов утра - они сойдут на нет. А в 15:00 и вовсе погодные сайты обещают, что выглянет солнышко.

К слову, самая теплая осень в этот день за всю историю метеонаблюдений была в донской столице в 1926 году. Тогда на дворе было плюс 23,7 градуса. А вот самая холодная - на шесть лет раньше, тогда уже все надели шубы и шапки, ведь на улице было - минус восемь градусов.

А что касается дождей, то их прогнозируют в Ростове-на-Дону к четвергу. А с понедельника, 26 октября, начнется ветер, временами его порывы будут достигать от 11 до 15 метров в секунду. В дневные часы всю неделю от 10 до 16 градусов со знаком плюс.