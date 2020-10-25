За страсть к подростку дончанка попала под следствие

Правоохранители занялись расследованием уголовного дела Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новошахтинске следователи разбираются в деталях романа, который вспыхнул между 20-летней девушкой и 15-летним юношей.

Елена Иванова (имя изменено – прим. ред) завязала отношения с местным школьником. Видимо, девушка была плохо знакома с уголовным кодексом. В итоге, этот роман закончился для нее очень плачевно.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, Елена пришла в гости к возлюбленному и у него дома вступила с ним в интимную связь.

О том, что произошло с сыном, узнала мать. Она то и написала заявление в правоохранительные органы региона. В результате в отношении Елены следователи возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Если суд признает ее вину, девушка может сесть в тюрьму на четыре года.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что 28-летний житель Шолоховского района вступил в интимные отношения с 15-летней школьницей. Узнав об этом, мать подростка написала заявление в полицию. В результате на мужчину завели уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

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Несмотря на то, что все было по обоюдному согласию, на мужчину завели дело

Симпатия к школьнице из села в Шолоховском районе Ростовской области обернулась для 28-летнего местного жителя печальными последствиями.

Мужчина знал, что его пассии всего 15 лет. Но это не помешало ему закрутить роман с местной «Лолитой». И принять приглашение прийти к ней в гости (подробнее).