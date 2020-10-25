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Происшествия

С особой жестокостью: житель Ростовской области обухом топора убил друга

На подозреваемого завели уголовное дело
Анна ШИЛЯЕВА
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Топор стал орудием убийства

Топор стал орудием убийства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксайском районе Ростовской области встреча двоих друзей закончилась трагедией. 30-летний местный житель увиделся с приятелем, чтобы поболтать.

Но во время беседы между мужчинами вспыхнула ссора. Тогда Иван Петров (имя изменено – прим. ред) схватил топор и несколько раз ударил обухом оппонента по голове.

От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте преступления. О погибшем известно, что он нигде не работал. Был судим за грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а так же за изготовление, сбыт поддельных акцизных марок.

В отношении подозреваемого завели дело. Если суд признает вину, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Криминал