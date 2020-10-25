В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

На Дону сделали штормовое предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 25 октября, региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным ведомства, с 26 по 28 октября возможны пожары.

В регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятого класса, - прим. ред).

Это касается северо-восточных, местами - в северо-западных (Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский, Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский) районов региона и Приазовья (Куйбышевский, Матвеево-Курганский).

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», в области синоптики прогнозируют дожди.

На дорогах ожидается туман, поэтому водителям и пешеходам надо быть особенно внимательными.

В самом Ростове всю следующую неделю будет облачно с прояснениями. Возможны также дожди.

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В ближайшее время ростовчанам стоит быть начеку

Неожиданный дождь в воскресенье, 25 октября, спутал карты многим жителям Ростова-на-Дону. Так, с ночи в донской столице практически не прекращаются осадки.