"Соседская бабушка голодает": как помочь пожилому человеку, рассказали ростовские волонтеры

Пожилые люди часто нуждаются в помощи Фото: Артем КИЛЬКИН

Волонтеры фонда «Старость в радость» рассказали о том, что в последнее время значительно увеличилось число просьб о помощи. Ростовчане обращаются в фонд с различными вопросами. Например, голодает соседская бабушка, либо на остановке часто видят пожилую женщину, нуждающуюся в помощи. А некоторые люди и вовсе требуют написать президенту.

При этом все обратившиеся настаивают на том, что заняться этим должны волонтеры. Представители фонда «Старость в радость» не отказываются от своих начинаний и, по возможности, стараются откликаться на все обращения. Но волонтеры отмечают, что многие ростовчане могли бы и самостоятельно оказать помощь. Волонтеры подробно рассказали, как это можно сделать.

- Ситуация №1. Увидели на улице пожилого человека, нуждающегося в помощи. Подходим и спрашиваем, в чем проблема, и нужна ли помощь (реальная, а не в виде денег!), - написали волонтеры в своем паблике в социальной сети.

Дальше необходимо узнать имя и фамилию нуждающегося, адрес проживания.

- Всегда уместно будет спросить, когда человек ел что-то горячее, и, вообще, не голоден ли он, - рассказывает эксперт. - А дальше решаем, в каком виде готовы принимать участие в жизни этого человека. Покормить, купить лекарства и так далее. Например, если он просит собрать продуктовую корзину, готовы ли вы ее собрать и передать? При необходимости пишите нам.

Бывает, что помощь нужна соседу иди соседке.

- Соседская бабушка голодает. А вы больше не можете о ней заботиться. Узнаем, готова ли бабушка переехать жить в дом престарелых. Готовы ли вы помочь с оформлением? Если нет, надо обратиться в социальную службу с конкретным запросом или узнать у других соседей, кто готов взять шефство над бабушкой. При необходимости пишите нам, спрашивайте, как мы можем поддержать ваши действия, - подытожили волонтеры.