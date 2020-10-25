В Ростове-на-Дону пациент ковидного госпиталя свел счеты с жизнью

Полиция выясняет детали трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, в ковидном госпитале на базе ЦГБ, произошла трагедия. Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, пациент свел счеты с жизнью. ЧП случилось около шести часов утра 25 октября.

По словам очевидцев, перед этим мужчина крепко поел и тепло оделся. Врачи отделения говорят, что ростовчанин вел себя все время адекватно, и ничего не предвещало беды.

В региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новым коронавирусом подтвердили факт случившегося, отметив, что сейчас по данному факту идет проверка.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в центре Ростова парень свел счеты с жизнью. Трагедия произошла на пересечении переулка Братского и улицы Нефедова 23-летний парень свел счеты с жизнью. Труп обнаружили горожане, которые проходили мимо места произошедшего.