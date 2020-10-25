Матч ФК «Ростов» - ФК «Химки» 25 октября 2020: забит первый гол

Наши игроки потерпели сегодня поражение. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Матч ФК «Ростов» - ФК «Химки» 25 октября 2020: на стадионе «Ростов Арена» встретились ФК «Ростов» и «Химки». Счет удалось открыть только к концу первого тайма. Увы, забили нам.

А еще через минуту второй гол от соперников полетел в наши ворота.

Отметим, во время матча в команде ФК "Ростов" на поле была замена. Перед игрой Валерий Карпин говорил, что верит в новых игроков.

- Присоединились только в пятницу. В пятницу было восстановление, в субботу предыгровая тренировка. Посмотреть, оценить их не было возможности, - рассказывает Валерий Карпин.

Но, по его словам, при необходимости они выйдут на поле.

- Если будет необходимость, то да. Почему нет? Они играли за свои сборные, никаких повреждений у них нет, так что могут выйти,- ответил тренер на вопрос.

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Несмотря на то, что в составе много новичков, тренер считает, что они справятся

В воскресенье, 25 октября, на «Ростов Арене» состоится футбольный матч. Желто-синие сразятся с ФК «Химки». Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин дал интервью перед игрой.

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Матч ФК «Ростов» - ФК «Химки» 25 октября 2020: в воскресенье на «Ростов Арене» состоится футбольный матч. Желто-синие сразятся с ФК «Химки». Игра начнется в 16.30. О том, что происходит на поле, вы можете узнать из нашей прямой трансляции.